"Выглядит забавно". Игнат объяснил, зачем в Москве устанавливают ПВО на крышах зданий

В Воздушных силах ВСУ назвали "забавной" ситуацию с установкой ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве. Там считают, что эффективность такого способа защиты сомнительная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге .

Говоря об установке этих систем на крышах зданий, Игнат отметил, что "это выглядит забавно".

Он объяснил, что российский "Панцирь-С1" является зенитно-пушечным комплексом. Он в себя включает и ракеты, и зенитные установки. По словам Игната, предназначение таких систем - сбивать беспилотники, в частности ударные.

"Мы ж понимаем к чему Россия их там устанавливает. Собственно, они боятся, что что-то там прилетит, какая-то "бавовна" им прилетит непонятно откуда", - сказал представитель Воздушных сил.

При этом он подчекрнул, что в мире существует практика установки систем ПВО на крышах, но она не такая варварская, как это делается в РФ.

"Россия пошла таким, топорным методом, как говорят, и всю установку с гусиницами поставила на крышу. Второй момент - эффективность систем с таких больших высот также сомнительна. Поскольку если что-то может лететь, то оно просто может ниже лететь, чем стоит сам "Панцирь". Поэтому понятно, наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации", - сказал Игнат.