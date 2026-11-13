Глава МВС закликав Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада України провалила законопроєкт №15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.

Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.

Документ передбачає штрафи від 680 гривень до 17 тисяч гривень за перевищення швидкості:

понад 20 км/год - 680 гривень;

понад 40 км/год - 2040 гривень;

понад 60 км/год - 2720 гривень;

понад 80 км/год - 3400 гривень;

п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими.

Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.