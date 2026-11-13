Глава МВД призвал Раду повысить штрафы за превышение скорости

Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины провалила законопроект №15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.

Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

Документ предусматривает штрафы от 680 гривен до 17 тысяч гривен за превышение скорости:

свыше 20 км/ч - 680 гривен;

свыше 40 км/ч - 2040 гривен;

свыше 60 км/ч - 2720 гривен;

свыше 80 км/ч - 3400 гривен;

пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подчеркнул, что именно превышение скорости является главной причиной ДТП с погибшими и пострадавшими.

Только за последние месяцы произошло несколько резонансных смертельных ДТП в Киеве, Одесской и Николаевской областях. И в большинстве этих случаев незадолго до ДТП водители неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД.