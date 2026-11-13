RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Глава МВД призвал Раду повысить штрафы за превышение скорости

11:04 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр внутренних дел Украины Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский призвал Верховную Раду повысить штрафы за превышение скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Выговского в Верховной Раде в час вопросов к правительству.

Министр назвал странным, что сейчас штраф равняется двум чашкам кофе, и назвал эту сумму неэффективной.

"Я в очередной раз прошу вас не откладывать вопрос безопасности на дорогах. К сожалению, два месяца назад из-за нехватки одного голоса штраф за превышение скорости так и остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе", - подчеркнул Выговский.

Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины провалила законопроект №15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.

Законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

Документ предусматривает штрафы от 680 гривен до 17 тысяч гривен за превышение скорости:

  • свыше 20 км/ч - 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подчеркнул, что именно превышение скорости является главной причиной ДТП с погибшими и пострадавшими.

Только за последние месяцы произошло несколько резонансных смертельных ДТП в Киеве, Одесской и Николаевской областях. И в большинстве этих случаев незадолго до ДТП водители неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел УкраиныВерховная радаШтрафыВодители