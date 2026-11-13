Глава МВС закликав Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості
Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський закликав Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Вигівського у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
Міністр назвав дивним, що нині штраф дорівнює двом чашкам кави, і назвав цю суму неефективною.
"Я вкотре прошу вас не відкладати питання безпеки на дорогах. На жаль, два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави", - наголосив Вигівський.
Нагадаємо, у вересні Верховна Рада України провалила законопроєкт №15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.
Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.
Документ передбачає штрафи від 680 гривень до 17 тисяч гривень за перевищення швидкості:
- понад 20 км/год - 680 гривень;
- понад 40 км/год - 2040 гривень;
- понад 60 км/год - 2720 гривень;
- понад 80 км/год - 3400 гривень;
- п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень
Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими.
Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.