Глава МВС закликав Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський закликав Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Вигівського у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

"Я вкотре прошу вас не відкладати питання безпеки на дорогах. На жаль, два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави", - наголосив Вигівський.

Міністр назвав дивним, що нині штраф дорівнює двом чашкам кави, і назвав цю суму неефективною.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада України провалила законопроєкт №15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.

Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.

Документ передбачає штрафи від 680 гривень до 17 тисяч гривень за перевищення швидкості:

понад 20 км/год - 680 гривень;

понад 40 км/год - 2040 гривень;

понад 60 км/год - 2720 гривень;

понад 80 км/год - 3400 гривень;

п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими.

Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.