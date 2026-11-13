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Глава МВС закликав Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості

11:04 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Глава МВС закликав Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості Фото: міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський закликав Верховну Раду підвищити штрафи за перевищення швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Вигівського у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Міністр назвав дивним, що нині штраф дорівнює двом чашкам кави, і назвав цю суму неефективною.

"Я вкотре прошу вас не відкладати питання безпеки на дорогах. На жаль, два місяці тому через нестачу одного голосу штраф за перевищення швидкості так і залишився на рівні вартості двох-трьох чашок кави", - наголосив Вигівський.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада України провалила законопроєкт №15348, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.

Законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.

Документ передбачає штрафи від 680 гривень до 17 тисяч гривень за перевищення швидкості:

  • понад 20 км/год - 680 гривень;
  • понад 40 км/год - 2040 гривень;
  • понад 60 км/год - 2720 гривень;
  • понад 80 км/год - 3400 гривень;
  • п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими.

Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.

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Міністерство внутрішніх справ України Верховна рада Штрафи Водії
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