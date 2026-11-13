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Вигівський анонсував звільнення поліцейських, які фігурують у справі "Карфаген"

12:12 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Двох співробітників Національної поліції, які фігурують у справі "Карфаген", притягують до кримінальної відповідальності і звільнять вже найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

"Щодо події та операції "Карфаген". До кримінальної відповідальності притягуються двоє співробітників Національної поліції: заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань і співробітник Головного управління Національної поліції в Київській області", - розповів він.

Вигівський зазначив, що міністерству стало відомо про відповідні процесуальні дії, коли вони розпочалися вранці і фігурантів справи відсторонили від виконання службових обов’язків ще до виходу сюжету.

"Наразі проводиться службове розслідування. Найближчим часом їх буде звільнено", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП оприлюднили нові аудіозаписи у справі. До угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні посадовці СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Зазначимо, в той же день очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ в рамках операції "Карфаген".

Пізніше першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова відсторонили від посади на час службового розслідування через справу "Карфаген".

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниНаціональна поліція