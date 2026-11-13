Вигівський анонсував звільнення поліцейських, які фігурують у справі "Карфаген"

"Щодо події та операції "Карфаген". До кримінальної відповідальності притягуються двоє співробітників Національної поліції: заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань і співробітник Головного управління Національної поліції в Київській області", - розповів він.

Вигівський зазначив, що міністерству стало відомо про відповідні процесуальні дії, коли вони розпочалися вранці і фігурантів справи відсторонили від виконання службових обов’язків ще до виходу сюжету.

"Наразі проводиться службове розслідування. Найближчим часом їх буде звільнено", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП оприлюднили нові аудіозаписи у справі. До угруповання входили щонайменше 12 осіб, серед яких були чинні посадовці СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.