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Выговский анонсировал увольнение полицейских, фигурирующих в деле "Карфаген"

12:12 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Двух сотрудников Национальной полиции, фигурирующих в деле "Карфаген", привлекают к уголовной ответственности и уволят уже в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"О событии и операции "Карфаген". К уголовной ответственности привлекаются два сотрудника Национальной полиции: заместитель руководителя Департамента стратегических расследований и сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - рассказал он.

Выговский отметил, что министерству стало известно о соответствующих процессуальных действиях, когда они начались утром и фигуранты дела были отстранены от исполнения служебных обязанностей еще до выхода сюжета.

"В настоящее время проводится служебное расследование. В ближайшее время они будут уволены", - подчеркнул министр.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу. В группировку входили по меньшей мере 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Отметим, в тот же день глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных должностных лиц спецслужбы, фигурирующих в расследовании НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Позже первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова отстранили от должности на время служебного расследования по делу "Карфаген".

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