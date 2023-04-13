Вигідно для Росії та фіктивних миротворців: Подоляк про "патову" ситуацію на фронті
"Патова" ситуація на фронті, як один з можливих сценаріїв війни, вигідна лише Росії та фіктивним миротворцям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, сценарій з "патовою" ситуацією є дивними. Водночас такий розвиток подій буде вигідним ворогу:
- Росії, яка мріє заморозити статус-кво;
- фіктивним миротворцям, які вимагають припинення війни лише за рахунок України.
Також цей варіант може дозволити ворогу уникнути відповідальності за свої воєнні злочини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. Агентство розкривало усі подробиці щодо "злитих" документів.
Так, в одному з документів описується можливий сценарій з "патовою" ситуацією, коли жодна зі сторін у війні не зможе досягти вирішальної переваги. Водночас стверджується, що це є нібито "найбільш вірогідний сценарій".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.