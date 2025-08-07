"Вигідні умови" для Путіна: що каже політолог про "план Віткоффа" з витоку у ЗМІ

За словами Саакяна, план, який нібито озвучив Путіну Віткофф, взагалі-то не відповідає інтересам, які декларують росіяни. Саме тому дуже дивно, що радник Путіна Юрій Ушаков назвав його "прийнятним".

Чому план неприйнятний для Росії

Насправді план, який запропонував Віткофф, ставить хрест на багатьох реальних цілях росіян, яких вони планували досягти.

"Це продовження мілітаризації України, це можливість розширення НАТО, і це відсутність юридичного визнання російськими окупованих територій. А це три речі, які говорять про те, що Україна зможе повернути власні території", - пояснив політолог.

Таким чином, далі починається фактично "змагання" - хто раніше "посиплеться" та хто буде здатний взяти реванш у наступній війні. Для Росії це неприйнятно, тому що посилитися російському режиму ніхто не дасть. А ось Україна посилить армію, зможе вступити в НАТО та підготуватися до відвоювання територій.

При цьому США готові "розміняти" зняття санкцій з РФ на визнання розширення НАТО, вступ туди України та мілітаризацію української держави. У росіян дилема - або зняття обмежень та повернення на ринок вуглеводів, або відмова від американських умов, із залишенням санкцій "на місці".

"Тобто в принципі це дзеркальна пропозиція до тієї, яка була раніше, де були одні неприйнятні для Росії моменти, а інші - чудові. Тепер так само", - зазначив Саакян.

Як дивиться на це Україна

Для України "пропозиції Віткоффа" теж неприйнятні, щонайменше в тактико-оперативному плані:

Немає жодних гарантій покарання Росії за порушення домовленостей - а вони, скоріше за все, будуть.

Україна поступається територіями: де-юре не назавжди, на 49, або 99 років. Звісно, що реально це буде просто до наступної війни проти Росії.

Не прописана доля російських активів та репарацій, які повинні піти на відновлення України після російського вторгнення.

"Тобто з українського боку все виглядає тактично погано. Але чому стратегічно цей план не є для України неприйнятним, а просто є поганим? Тому що залишається: мілітаризація, рух НАТО, відбудова України тощо", - зазначив Саакян.

Україна, таким чином, гарантує собі можливість повернути втрачені території військовим шляхом, а для Росії гарантує неможливість знищити Україну.

Чому план "красивий", але нездійсненний

Загалом, єдині, хто точно виграє щось від цього "красивого" плану - це Сполучені Штати. Проте план насправді просто нездійсненний. Тому можна не нервувати з приводу того, що "покладено на стіл", запевнив Саакян - все одно реалізувати це неможливо.

"Але Україна може сміливо сказати, мовляв, "давайте спробуємо". Бо для нас там значно менше пасток. Щоб Росія відкинула таку пропозицію. Або щоб Росія стала на її виконання і тоді це може стати важелем для Трампа, щоб далі тиснути на Росію, щоб її укатувати. Бо очевидно, що Росія на якомусь етапі, через уже крок буквально, захоче зірвати таку пропозицію, бо для неї це створить цілу низку стратегічних ризиків", - зазначив він.

Політолог додав, що Ушаков, вочевидь, "лукавить", розповідаючи про прийнятність плану для РФ. Росія не відкидає цей план сходу, щоб виграти собі час, провести зустріч Путіна та Трампа, а також спробувати "засмітити" простір своїми сумнівними ініціативами.

"Але я не думаю, що Росія прийняла цей план. І що по-серйозному Ушаков був уповноважений сказати, що, мовляв, так, Росія готова до завершення війни перемир'ям, але не миром от на таких умовах. Бо це суперечить тому всьому шляху, на який встала Росія", - резюмував Саакян.