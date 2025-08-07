"Выгодные условия" для Путина: что говорит политолог о "плане Виткоффа" из утечки в СМИ

По словам Саакяна, план, который якобы озвучил Путину Виткофф, вообще-то не соответствует интересам, которые декларируют россияне. Именно поэтому очень странно, что советник Путина Юрий Ушаков назвал его "приемлемым".

Почему план неприемлем для России

На самом деле план, который предложил Уиткофф, ставит крест на многих реальных целях россиян, которых они планировали достичь.

"Это продолжение милитаризации Украины, это возможность расширения НАТО, и это отсутствие юридического признания российскими оккупированных территорий. А это три вещи, которые говорят о том, что Украина сможет вернуть собственные территории", - пояснил политолог.

Таким образом, дальше начинается фактически "соревнование" - кто раньше "посыплется" и кто будет способен взять реванш в следующей войне. Для России это неприемлемо, потому что усилиться российскому режиму никто не даст. А вот Украина усилит армию, сможет вступить в НАТО и подготовиться к отвоевыванию территорий.

При этом США готовы "разменять" снятие санкций с РФ на признание расширения НАТО, вступление туда Украины и милитаризацию украинского государства. У россиян дилемма - либо снятие ограничений и возвращение на рынок углеводов, либо отказ от американских условий, с оставлением санкций "на месте".

"То есть в принципе это зеркальное предложение к тому, которое было раньше, где были одни неприемлемые для России моменты, а другие - замечательные. Теперь так же", - отметил Саакян.

Как смотрит на это Украина

Для Украины "предложения Виткоффа" тоже неприемлемы, по меньшей мере в тактико-оперативном плане:

Нет никаких гарантий наказания России за нарушение договоренностей - а они, скорее всего, будут.

Украина уступает территории: де-юре не навсегда, на 49 или 99 лет. Конечно, реально это будет просто до следующей войны против России.

Не прописана судьба российских активов и репараций, которые должны пойти на восстановление Украины после российского вторжения.

"То есть с украинской стороны все выглядит тактически плохо. Но почему стратегически этот план не является для Украины неприемлемым, а просто является плохим? Потому что остается: милитаризация, движение НАТО, восстановление Украины и т.д.", - отметил Саакян.

Украина, таким образом, гарантирует себе возможность вернуть утраченные территории военным путем, а для России гарантирует невозможность уничтожить Украину.

Почему план "красивый", но невыполнимый

В общем, единственные, кто точно выиграет что-то от этого "красивого" плана - это Соединенные Штаты. Однако план на самом деле просто невыполним. Поэтому можно не нервничать по поводу того, что "положено на стол", заверил Саакян - все равно реализовать это невозможно.

"Но Украина может смело сказать, мол, "давайте попробуем". Потому что для нас там значительно меньше ловушек. Чтобы Россия отвергла такое предложение. Или чтобы Россия стала на его выполнение и тогда это может стать рычагом для Трампа, чтобы дальше давить на Россию, чтобы ее укатывать. Потому что очевидно, что Россия на каком-то этапе, через уже шаг буквально, захочет сорвать такое предложение, потому что для нее это создаст целый ряд стратегических рисков", - отметил он.

Политолог добавил, что Ушаков, очевидно, "лукавит", рассказывая о приемлемости плана для РФ. Россия не отвергает этот план востока, чтобы выиграть себе время, провести встречу Путина и Трампа, а также попытаться "засорить" пространство своими сомнительными инициативами.

"Но я не думаю, что Россия приняла этот план. И что по-серьезному Ушаков был уполномочен сказать, что, мол, да, Россия готова к завершению войны перемирием, но не миром вот на таких условиях. Потому что это противоречит тому всему пути, на который встала Россия", - резюмировал Саакян.