Головна » Бізнес

Кешбеки до 20%, вигідна "Оплата частинами", кредитні канікули: нові пропозиції від ПриватБанк

Вівторок 11 листопада 2025 15:00 promo
Кешбеки до 20%, вигідна "Оплата частинами", кредитні канікули: нові пропозиції від ПриватБанк Фото: ПриватБанк розпочинає сезон вигідних пропозицій для клієнтів (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

ПриватБанк розпочинає сезон особливо вигідних пропозицій для клієнтів в період розпродажів - "Зелена п'ятниця". Він стартує з 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"Зелена п'ятниця" дає можливість купувати з картками ПриватБанк як в Україні, так і за кордоном за найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності "Привіт" в Приват24.

Кешбеки до 20%

Для всіх клієнтів ПриватБанк на "Зелену п'ятницю" діятимуть кешбеки до 20% при оплаті картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, покупку гаджетів та побутової техніки, будматеріалів та оплату палива на АЗС, а також за товари для краси і здоров'я.

Переваги при оплаті покупок Конвертом

До 10% кешбеку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно - просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay.

Пропозиції для нових користувачів

Для нових користувачів кредитних карток ПриватБанк в сезон "Зеленої п'ятниці" діятиме подовжений грейс період: нові клієнти карток "Універсальна" зможуть користуватися кредитними коштами 3 місяці без комісій. Також кешбеки отримають всі нові клієнти сервісу "Оплати частинами”.

Кешбеки для військових

Для клієнтів - військових діятимуть підвищені кешбеки на покупку електроніки, побутової техніки та ліків, за оплату палива на АЗС та оплату будівельних матеріалів та послуг доставки.

Кешбеки для ФОПів, ІТ-фахівців і молоді

Вперше в "Зеленій п’ятниці" з'явилися кешбеки для ФОПів - до 7% при оплаті картками товарів для будівництва і ремонту, послуг доставки, палива на АЗС, електроніки та побутової техніки.

Для молоді в ПриватБанк доступний підвищений кешбек до 8% на розваги, ресторани, кафе та бари, покупку електроніки і товарів в супермаркетах та продуктових крамницях.

Для ІТ-фахівців діятиме особливий кешбек 7% на одяг та дитячі товари і оплату палива на АЗС.

Кешбеки за шопінг на закордонних сайтах та для геймерів

Для тих, хто звик купувати на закордонних сайтах, кешбек за оплату покупок картками ПриватБанк становить 7%.

Спеціальна програма кешбеків розроблена і для геймерів - від 10% за оплату річних підписок на ігри до 7% кешбеку на розваги, кафе і ресторани та енергозберігаючу техніку.

Знижки з картками ПриватБанк Visa та Mastercard

Клієнти з картками ПриватБанк Visa отримають знижки на покупки:

  • техніки Apple - знижка від Asbis 10% з 27 листопада по 1 грудня;
  • на MakeUp - знижка 10% до 31 грудня;
  • в "Епіцентр" - знижка 7-10% до 31 грудня;
  • у Comfy - знижка 5% до 31 грудня.

А з картками ПриватБанк Mastercard користувачі матимуть знижку 5-7% на покупки на Rоzetka.

Як отримати найкращий персональний кешбек

Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки "Зеленої п'ятниці" в ПриватБанк, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності "Привіт" у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів.

ПриватБанк приват 24
