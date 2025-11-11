Кешбеки до 20%, вигідна "Оплата частинами", кредитні канікули: нові пропозиції від ПриватБанк
ПриватБанк розпочинає сезон особливо вигідних пропозицій для клієнтів в період розпродажів - "Зелена п'ятниця". Він стартує з 11 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"Зелена п'ятниця" дає можливість купувати з картками ПриватБанк як в Україні, так і за кордоном за найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності "Привіт" в Приват24.
Кешбеки до 20%
Для всіх клієнтів ПриватБанк на "Зелену п'ятницю" діятимуть кешбеки до 20% при оплаті картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, покупку гаджетів та побутової техніки, будматеріалів та оплату палива на АЗС, а також за товари для краси і здоров'я.
Переваги при оплаті покупок Конвертом
До 10% кешбеку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно - просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay.
Пропозиції для нових користувачів
Для нових користувачів кредитних карток ПриватБанк в сезон "Зеленої п'ятниці" діятиме подовжений грейс період: нові клієнти карток "Універсальна" зможуть користуватися кредитними коштами 3 місяці без комісій. Також кешбеки отримають всі нові клієнти сервісу "Оплати частинами”.
Кешбеки для військових
Для клієнтів - військових діятимуть підвищені кешбеки на покупку електроніки, побутової техніки та ліків, за оплату палива на АЗС та оплату будівельних матеріалів та послуг доставки.
Кешбеки для ФОПів, ІТ-фахівців і молоді
Вперше в "Зеленій п’ятниці" з'явилися кешбеки для ФОПів - до 7% при оплаті картками товарів для будівництва і ремонту, послуг доставки, палива на АЗС, електроніки та побутової техніки.
Для молоді в ПриватБанк доступний підвищений кешбек до 8% на розваги, ресторани, кафе та бари, покупку електроніки і товарів в супермаркетах та продуктових крамницях.
Для ІТ-фахівців діятиме особливий кешбек 7% на одяг та дитячі товари і оплату палива на АЗС.
Кешбеки за шопінг на закордонних сайтах та для геймерів
Для тих, хто звик купувати на закордонних сайтах, кешбек за оплату покупок картками ПриватБанк становить 7%.
Спеціальна програма кешбеків розроблена і для геймерів - від 10% за оплату річних підписок на ігри до 7% кешбеку на розваги, кафе і ресторани та енергозберігаючу техніку.
Знижки з картками ПриватБанк Visa та Mastercard
Клієнти з картками ПриватБанк Visa отримають знижки на покупки:
- техніки Apple - знижка від Asbis 10% з 27 листопада по 1 грудня;
- на MakeUp - знижка 10% до 31 грудня;
- в "Епіцентр" - знижка 7-10% до 31 грудня;
- у Comfy - знижка 5% до 31 грудня.
А з картками ПриватБанк Mastercard користувачі матимуть знижку 5-7% на покупки на Rоzetka.
Як отримати найкращий персональний кешбек
Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки "Зеленої п'ятниці" в ПриватБанк, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності "Привіт" у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів.