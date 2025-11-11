Кэшбеки до 20%, выгодная "Оплата частями", кредитные каникулы: новые предложения от ПриватБанк

ПриватБанк начинает сезон особо выгодных предложений для клиентов в период распродаж - "Зеленая пятница". Он стартует с 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Зеленая пятница" дает возможность покупать с карточками ПриватБанк как в Украине, так и за рубежом по самым большим за год скидкам и кэшбекам от программы лояльности "Привет" в Приват24.

Кэшбеки до 20%

Для всех клиентов ПриватБанка на "Зеленую пятницу" будут действовать кэшбеки до 20% при оплате картами в кафе и ресторанах, магазинах одежды и детских товаров, покупку гаджетов и бытовой техники, стройматериалов и оплату топлива на АЗС, а также за товары для красоты и здоровья.

Преимущества при оплате покупок Конвертом

До 10% кэшбека при оплате покупок Конвертом. Если вы накапливали на покупки на Конверте, то в период распродаж можно рассчитываться удобно и выгодно - просто привяжите Конверт к GooglePay или ApplePay.

Предложения для новых пользователей

Для новых пользователей кредитных карт ПриватБанк в сезон "Зеленой пятницы" будет действовать продленный грейс период: новые клиенты карт "Универсальная" смогут пользоваться кредитными средствами 3 месяца без комиссий. Также кэшбеки получат все новые клиенты сервиса "Оплати частями".

Кэшбеки для военных

Для клиентов - военных будут действовать повышенные кэшбеки на покупку электроники, бытовой техники и лекарств, за оплату топлива на АЗС и оплату строительных материалов и услуг доставки.

Кэшбеки для ФЛП, IТ-специалистов и молодежи

Впервые в "Зеленой пятнице" появились кэшбеки для ФЛП - до 7% при оплате картами товаров для строительства и ремонта, услуг доставки, топлива на АЗС, электроники и бытовой техники.

Для молодежи в ПриватБанке доступен повышенный кэшбек до 8% на развлечения, рестораны, кафе и бары, покупку электроники и товаров в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах.

Для IТ-специалистов будет действовать специальный кэшбэк 7% на одежду и детские товары и оплату топлива на АЗС.

Кэшбеки за шоппинг на зарубежных сайтах и ​​для геймеров

Для тех, кто привык покупать на зарубежных сайтах, кэшбек за оплату покупок картами ПриватБанка составляет 7%.

Специальная программа кэшбеков разработана и для геймеров - от 10% за оплату годовых подписок на игры до 7% кэшбека на развлечения, кафе и рестораны и энергосберегающую технику.

Скидки с карточками ПриватБанка Visa и Mastercard

Клиенты с карточками ПриватБанк Visa получат скидки на покупки:

техники Apple - скидка от Asbis 10% с 27 ноября по 1 декабря;

на MakeUp - скидка 10% до 31 декабря;

в "Эпицентр" - скидка 7-10% до 31 декабря;

у Comfy - скидка 5% до 31 декабря.

А с карточками ПриватБанка Mastercard у пользователей будет скидка 5-7% на покупки на Rоzetka.