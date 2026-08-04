В укриття з домашніми тваринами: які правила та вимоги до власників діють в Україні

Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Водночас власники повинні дотримуватися правил, які забезпечують безпеку як тварин, так і інших людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Головне: Законне право: Українці мають повне право перебувати в укриттях під час повітряної тривоги разом із домашніми тваринами.

Українці мають повне право перебувати в укриттях під час повітряної тривоги разом із домашніми тваринами. Базові правила для господарів: Тварин не можна залишати без нагляду. Собак слід тримати на повідку, а котів та дрібних улюбленців - у спеціальних переносках або контейнерах.

Тварин не можна залишати без нагляду. Собак слід тримати на повідку, а котів та дрібних улюбленців - у спеціальних переносках або контейнерах. Тривожний чемоданчик для улюбленця: З собою рекомендується мати запас води, корму, засоби для прибирання, ветеринарні препарати та ветпаспорт.

З собою рекомендується мати запас води, корму, засоби для прибирання, ветеринарні препарати та ветпаспорт. Вимоги до небезпечних порід: Собаки з переліку потенційно небезпечних порід (пітбулі, ротвейлери, добермани, алабаї тощо) обов'язково мають перебувати в укритті на короткому повідку та в наморднику.

Собаки з переліку потенційно небезпечних порід (пітбулі, ротвейлери, добермани, алабаї тощо) обов'язково мають перебувати в укритті на короткому повідку та в наморднику. Враховуйте стрес: Через гучні вибухи та скупчення людей навіть слухняні тварини можуть поводитися непередбачувано, тож дотримання правил є критичним для безпеки всіх присутніх.

У відомстві нагадали, що право перебувати в укриттях із домашніми улюбленцями було закріплено Міністерством внутрішніх справ України у 2024 році після внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

Зазначається, що це рішення дозволило людям не залишати домашніх тварин без нагляду та не відмовлятися від спуску до укриття через заборону перебувати там із улюбленцями.

Водночас право взяти тварину до укриття передбачає відповідальність її власника. Саме він має подбати про безпечне перебування тварини та не створювати незручностей чи загроз для інших людей.

Яких правил варто дотримуватися

Під час перебування в укритті рекомендується:

тримати собаку на повідку;

дрібних собак, котів та інших домашніх тварин перевозити у переносках або контейнерах;

мати із собою запас води, корму, ветеринарний паспорт (за наявності), необхідні ветеринарні препарати та засоби для прибирання за твариною;

не залишати тварину без нагляду та контролювати її поведінку.

Які вимоги діють для небезпечних порід

Особливу увагу необхідно приділяти собакам, які належать до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабінетом міністрів України.

У громадських місцях, зокрема в укриттях, такі тварини повинні перебувати на короткому повідку та в наморднику.

До цього переліку, зокрема, належать:

американський піт-бультер'єр;

американський стафордширський тер'єр;

ротвейлер;

доберман;

кавказька вівчарка;

середньоазіатська вівчарка (алабай);

бульмастиф;

тибетський мастиф;

аргентинський дог;

канарський дог;

американська акіта, а також інші породи та їхні метиси, визначені законодавством.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що навіть добре соціалізовані та слухняні собаки під час повітряної тривоги, вибухів, гучних звуків і великого скупчення людей можуть поводитися непередбачувано. Саме тому використання повідка та намордника є важливою вимогою безпеки.

Також у відомстві нагадали, що в укриттях перебувають діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю та громадяни, які можуть боятися тварин або мати алергію. Дотримання простих правил допомагає забезпечити комфорт і безпеку для всіх.