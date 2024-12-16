Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну: де його можна отримати

15 грудня Вифлеємський вогонь миру доставили до Києва та відправили далі по Україні. Церемонію передачі вогню провели в укритті, оскільки у столиці пролунала повітряна тривога. Наразі всі охочі можуть приїхати на вокзал та забрати вогонь до власних домівок.

Вифлеємський вогонь миру в Києві (фото: t.me/UkrzalInfo)

"Ця тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація "Пласт", щорічно в холодний зимовий період зігріває серця українців по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Окрім Києва, відсьогодні, 16 грудня, всі охочі зможуть отримати Вифлеємський вогонь миру на вокзалах Вінниці, Хмельницького, Тернополя та Ужгорода. До того ж, забрати вогонь до свого дому можна на вокзалах Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки та Дніпра.

А також, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва. Зокрема, стенди з Вифлеємським вогнем миру будуть встановлені в спеціально відведеному для того місці.