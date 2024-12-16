Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину: где его можно получить

15 декабря Вифлеемский огонь мира доставили в Киев и отправили дальше по Украине. Церемонию передачи огня провели в укрытии, поскольку в столице прозвучала воздушная тревога. Сейчас все желающие могут приехать на вокзал и забрать огонь в собственные дома.

Вифлеемский огонь мира в Киеве (фото: t.me/UkrzalInfo)

"Эта теплая традиция, которую начала скаутская организация "Пласт", ежегодно в холодный зимний период согревает сердца украинцев по всей стране", - говорится в сообщении.

Кроме Киева, с сегодняшнего дня, 16 декабря, все желающие смогут получить Вифлеемский огонь мира на вокзалах Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Ужгорода. К тому же, забрать огонь в свой дом можно на вокзалах Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Луцка, Коростеня, Знаменки и Днепра.

А также, Запорожья, Одессы, Полтавы, Краматорска, Харькова, Изюма, Чернигова, Конотопа и Николаева. В частности, стенды с Вифлеемским огнем мира будут установлены в специально отведенном для этого месте.