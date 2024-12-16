Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину: где его можно получить

Вифлеемский огонь мира уже доставили в ряд городов Украины. В частности, в Киев, Ужгород, Тернополь и Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзалізниці".
15 декабря Вифлеемский огонь мира доставили в Киев и отправили дальше по Украине. Церемонию передачи огня провели в укрытии, поскольку в столице прозвучала воздушная тревога. Сейчас все желающие могут приехать на вокзал и забрать огонь в собственные дома.
Вифлеемский огонь мира в Киеве (фото: t.me/UkrzalInfo)
"Эта теплая традиция, которую начала скаутская организация "Пласт", ежегодно в холодный зимний период согревает сердца украинцев по всей стране", - говорится в сообщении.
Кроме Киева, с сегодняшнего дня, 16 декабря, все желающие смогут получить Вифлеемский огонь мира на вокзалах Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Ужгорода. К тому же, забрать огонь в свой дом можно на вокзалах Львова, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Луцка, Коростеня, Знаменки и Днепра.
А также, Запорожья, Одессы, Полтавы, Краматорска, Харькова, Изюма, Чернигова, Конотопа и Николаева. В частности, стенды с Вифлеемским огнем мира будут установлены в специально отведенном для этого месте.
Ранее мы писали, что Вифлеемский огонь мира снова отправился по Украине, начав свое путешествие с поезда №81 Киев - Ужгород. Этот поезд стал первым в маршруте доставки праздничного огня.
В воскресенье, 15 декабря, на Центральном железнодорожном вокзале Киева пластуны передали представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира. А уже в 18:30 он отправился в Ужгород. Ужгород стал первым городом, принявшим Вифлеемский огонь мира.