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Вифлеємський вогонь миру знову поїде Україною: коли та куди

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 15:33
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Вифлеємський вогонь миру знову поїде Україною: коли та куди Фото: Вифлеємський вогонь миру знову поїде Україною (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Вифлеємський вогонь миру знову вирушить Україною, почавши свою подорож з поїзда №81 Київ - Ужгород. Цей потяг стане першим у маршруті доставки святкового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

У неділю, 15 грудня, на Центральному залізничному вокзалі Києва пластуни передадуть представникам залізниці Вифлеємський вогонь миру. А вже о 18:30 він відправиться до Ужгорода. Ужгород стане першим містом, що прийме Вифлеємський вогонь миру.

Впродовж 15-16 грудня 12 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 22 вокзали країни. Зокрема, до Львова, Рівного, Миколаєва та інших міст України.

"Нехай цієї зими сяйво Вогню з Вифлеєму стане символом підтримки українців у складні часи і перемоги над злом. Запрошуємо всіх приєднатися до цієї світлої традиції, взяти частинку вогню до своїх домівок і поділитися теплом зі своїми близькими", - йдеться у повідомленні.

Вифлеємський вогонь миру

Вже протягом 30 років Україна бере участь в міжнародній скаутській акції - Вифлеємський вогонь миру. А "Укрзалізниця" разом з пластунами вже 4 роки поширює Вифлеємський вогонь Україною.

Традиція передачі вогню зародилася ще у 1984 році. Скаути у палестинському місті Вифлеєм запалюють вогонь та поширюють його у інші країни до святкувань Різдва. Вогонь символізує мир, любов та добро.

Читайте також, з 15 грудня українці зможуть скористатись залізничними подорожами за вісьмома новими рейсами. А час у дорозі для майже 40 поїздів буде зменшено.

Зокрема, "Укрзалізниця" запустить 5 нових рейсів до гір та 3 до незламного Харкова.

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