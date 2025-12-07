Вифлеємський вогонь миру доставили до України: що це за традиція

В Україну ввечері 7 грудня привезли Вифлеємський вогонь миру. Традиційного його доставили австрійські скаути та передали українським пластунам на площі Михайлівській у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" та київські канали.
Зазначається, що вже майже 40 років скаути привозять до України Вифлеємський вогонь миру та передають його пластунам. Останні п'ять років у різні куточки України Вогонь доставляють потягами "Укрзалізниці".
"З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики та труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець", - зазначили у повідомленні.
Також в "Укрзалізниці" показали фото моменту прибуття Вифлеємського вогню до Києва. А о 18:00 на Михайлівській площі у столиці українські пластуни прийняли його з рук австрійських скаутів. Далі його повезуть Україною до державних установ, лікарень та інших місць.
Україна протягом останніх майже 40 років бере участь в міжнародній скаутській акції - Вифлеємський вогонь миру. Ця традиція виникла у 1984 році: скаути у палестинському місті Вифлеєм запалюють вогонь та передають його в інші країни до святкувань Різдва. Вогонь символізує мир, любов та добро.
Нагадаємо, що минулого року Вифлеємський вогонь миру також подорожував Україною. Тоді скаутська організація "Пласт" доправила Вифлеємський вогонь миру в Україну в середині грудня. Його відвезли у низку українських міст, в тому числі й Київ.
Серед інших установ, Вифлеємський вогонь миру минулого року передали українській військовій розвідці. Тоді його прийняв начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.