Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину

Вифлеемский огонь мира сегодня, 15 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной скаутской организации "Пласт".

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома", - говорится в сообщении.

В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки украинским военным в зону боевых действий.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея. Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину. Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся еще несколько церквей.

В субботу, 14 декабря, на соборе ПЦУ в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Однако позже в УПЦ КП заявили, что не признают решение Епифания и считают, что церковь не была ликвидирована.