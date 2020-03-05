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В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова из-за коронавируса

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На палестинских территориях выявили случаи заражения коронавирусом

Из-за ситуации с коронавирусом в Вифлееме закроют Храм Рождества Христова. Об этом сообщает Gulf News, со ссылкой на палестинские власти.

Сообщается, что палестинское Министерство здравоохранения в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом в Вифлееме объявило чрезвычайное положение в городе и близлежащих городах и деревнях. В частности, отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, мечети и церкви.

Кроме того, христианские церкви Палестины решили закрыть на две недели, в том числе Храм Рождества Христова. Также отменен ежегодный Вифлеемский марафон.

Напомним, ранее сообщалось о 12 случаях заражения коронавирусом в Израиле.

Также сообщалось, что в Китае снова зафиксировали рост заболеваний коронавирусом. По данным Национальной комиссии здравоохранения, на материковой территории Китая зафиксировали 139 новых случаев коронавируса. До этого динамика заражения сокращалась на протяжении трех дней подряд.

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