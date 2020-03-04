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Израиль расширил "карантинный список" до 7 стран из-за коронавируса

Новости » В мире     04.03.2020 - 21:37
Израиль расширил "карантинный список" до 7 стран из-за коронавируса
Иллюстративное фото (facebook com MNS GOV UA)

Всех прибывших из стран "карантинного списка" будут помещать под домашний карантин

Правительство Израиля в среду, 4 марта, в связи с распространением коронавируса приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран, таким образом список был расширен до 7 стран. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что 4 марта в список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. До этого в списке были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретило проведение собраний более 5 тысяч человек.

Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса. Около 5 тысяч израильтян, прибывших из "горячих точек" распространения вируса, находятся под домашним карантином.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что коронавирус не зафиксирован лишь в 5 из 27 стран Евросоюза. По состоянию на вечер 4 марта случаи заболевания не подтвердили Словакия, Словения, Болгария, Кипр и Мальта.

Также сообщалось, что на территории 34 стран Европы зарегистрировано 3 тысячи 365 случаев заболевания коронавирусом и 85 летальных случаев.

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