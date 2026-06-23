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Отмечены Россией. Кто из украинских политиков до сих пор имеет награды от Кремля

16:57 23.06.2026 Вт
6 мин
У одного из президентов, на днях отказавшегося от польского ордена, до сих пор есть российский
aimg Роман Кот
Отмечены Россией. Кто из украинских политиков до сих пор имеет награды от Кремля Фото: кто из украинских политиков до сих пор имеет награды от Кремля (Getty Images)
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На фоне дипломатического скандала с Польшей, украинские политики и чиновники массово отказываются от польских наград. В то же время до сих пор есть и многие награды от России.

РБК-Украина рассказывает, кто они и какова их позиция относительно страны-агрессора сейчас.

Главное:

  • Леонид Кучма: остается кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, который ему лично вручили в 2011 году.
  • Владимир Литвин: владеет кремлевским Орденом Дружбы с 2011 года; сейчас работает в НАНУ и финансирует помощь для ВСУ.
  • Митрополит Онуфрий: имеет Орден Дружбы с 2013 года; позже у него нашли российский паспорт.
  • Сергей Кивалов: владеет двумя наградами РФ - медалью Пушкина (2009) и Орденом Дружбы (2013); в 2024 году был ранен в Одессе во время обстрела со стороны РФ.
  • Михаил Добкин: получил Орден Дружбы в 2010 году; весной 2022 года был рукоположен в диаконы УПЦ (МП) и начал помогать армии.

Леонид Кучма

Второй президент Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения осудил агрессию РФ. Однако он до сих пор остается кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Указ о его награждении Путин подписал 20 апреля 2004 года - до начала Оранжевой революции - с формулировкой "за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Украины".

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Интересно, что сам орден Кучма получил с опозданием - только в 2011 году. В Кремле его лично вручил тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

Несмотря на публичный разрыв с Москвой, информации об официальном отказе второго Президента от кремлевского ордена нет. Российская сторона о лишении его этой награды также не сообщала.

Владимир Литвин

Народный депутат нескольких созывов, бывший спикер Верховной Рады и экс-глава Администрации президента в 2011 году получил Орден Дружбы "за значительный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной".

В начале полномасштабного вторжения Литвин осудил российскую агрессию, а также в течение 2022-2023 годов со своим фондом передавал военным автомобили, а гражданским - гуманитарную помощь.

Сейчас Литвин работает в Национальной академии наук Украины. На своей странице в Фейсбуке он распространяет преимущественно собственные научные статьи и монографии, разоблачающие использование истории Кремлем в качестве оружия.

Сергей Кивалов

Народный депутат нескольких созывов и бывший глава ЦИК имеет целую коллекцию наград от Кремля. В 2009 году Дмитрий Медведев вручил ему медаль Пушкина.

В 2013 году Владимир Путин лично наградил Кивалова опять-таки Орденом Дружбы за "значительный вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

После начала большой войны экс-нардеп осудил агрессию РФ. Юридическая академия в Одессе, которую он возглавляет, регулярно отчитывается о помощи военным, передаче техники и организации гуманитарных хабов для переселенцев.

Сам Кивалов остается в Украине и занимается образованием. В мае 2024 года во время очередного российского обстрела Одессы пострадала знаменитая резиденция Кивалова, известная в народе как "Замок Гарри Поттера", а сам экс-депутат был ранен.

Митрополит Онуфрий (Орест Березовский)

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) получил российский Орден Дружбы в 2013 году от Путина с традиционной формулировкой - "за большой вклад в развитие дружественных отношений между народами и укрепление духовных традиций".

24 февраля 2022 года Онуфрий формально осудил полномасштабное вторжение России, назвав его "грехом Каина", и заявил о поддержке Вооруженных сил Украины. Позже УПЦ объявила о своей "независимости" от Москвы, однако связей с РПЦ все же не разорвала.

Вокруг главы церкви до сих пор вспыхивают скандалы: в частности, в 2023 году журналистское расследование "Украинской правды" обнаружило у митрополита Онуфрия российский паспорт.

Его наличие иерарх сначала отрицал, но позже объяснил, что получил документ еще в советские времена и уже считает себя "гражданином только Украины".

Михаил Добкин

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова получил российский Орден Дружбы в октябре 2010 года. Награду из рук Медведева он заслужил за "большой вклад в развитие приграничного сотрудничества с РФ".

С началом полномасштабного вторжения Добкин радикально изменил риторику, осудил действия Кремля и заявил, что "для него этой страны больше нет".

В соцсетях расходились фото и видео, где Добкин в форме ВСУ находился на деоккупированных территориях Харьковщины, что вызвало оживленные дискуссии в обществе. Позже дочь Михаила Добкина подтвердила, что отец окончил курсы и служит в Нацгвардии. Кроме того, Добкин был рукоположен в диаконы УПЦ (МП).

Сегодня Добкин ведет непубличный образ жизни. Его бывший соратник по "Оппозиционному блоку" Александр Фельдман отмечал, что Добкин активно помогает армии финансово.

Коллаборанты

В то же время есть большая группа награжденных Россией политиков, которые стали государственными изменниками.

Некоторые бежали в РФ после Революции Достоинства 2014 года - бывший президент Виктор Янукович (орден Святого благоверного князя Даниила Московского от РПЦ), экс-премьер Николай Азаров (Орден Почета) и бывший министр образования Дмитрий Табачник (Орден Дружбы), а также экс-нардепы Вадим Колесниченко и Олег Царев (оба - кавалеры медали Пушкина).

Другая группа кавалеров российских наград перешла к прямому сотрудничеству с агрессором уже после 2022 года.

Кум Путина Виктор Медведчук (Орден Дружбы), бывший нардеп Андрей Деркач (Орден Дружбы от РПЦ) и ряд других беглых политиков сейчас находятся в России или на оккупированных территориях, где официально поддерживают агрессивную войну против Украины.

А бывшие народные депутаты Евгений Балицкий и Владимир Сальдо возглавили оккупационные администрации на юге Украины, за что уже во время большой войны получили от Кремля ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Вопрос – ответ (FAQ):

Какие украинские политики имеют российский Орден Дружбы?

– Эту кремлевскую награду в свое время получили бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин (в 2011 году), экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин (в 2010 году) и бывший глава ЦИК Сергей Кивалов (в 2013 году).

Кроме политиков, кавалером этого российского ордена с 2013 года остается предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий.

–​​​​​​​ Какую награду от Владимира Путина получил Леонид Кучма?

– Второй президент Украины является кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о награждении был подписан еще в апреле 2004 года, однако само отличие Леонид Кучма получил в Кремле с опозданием - в 2011 году из рук тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

–​​​​​​​ Кто из украинских деятелей получил российскую медаль Пушкина?

– Этой государственной наградой РФ за популяризацию русской культуры за рубежом владеют Сергей Кивалов (награжден в 2009 году), а также бывшие беглые народные депутаты Олег Царев и Вадим Колесниченко (оба получили награды в 2013 году).

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