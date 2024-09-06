ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відвоювання всієї території - все ще ціль України, - генерал США

П'ятниця 06 вересня 2024 18:24
UA EN RU
Відвоювання всієї території - все ще ціль України, - генерал США Фото: генерал США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відвоювання всієї території, яку захопили російські окупанти, все ще залишається ціллю України у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна під час засідання "Рамштайну".

Браун наголосив, що одна з цілей США - дозволити Україні захищати себе, і щоб вона залишалася суверенною та незалежною державою.

"Щодо повернення та відвоювання територій. Я не хочу відповідати за Зеленського, але думаю, що це все ще стратегічна ціль. Але питання - як підтримати ЗСУ в короткостроковій перспективі для досягнення цілей, які вони ставлять перед собою", - зазначив американський генерал.

"Рамштайн-24"

Сьогодні, 6 вересня, проходить 24-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Цього разу воно проходить в очному форматі на авіаційній базі "Рамштайн" у Німеччині. На засіданні присутній президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, у фокусі на сьогоднішньому засіданні забезпечення України системами протиповітряної оборони та ракетами до них.

Також серед пріоритетів України артилерійські боєприпаси та техніка для українських бригад. Умєров додав, що також важливим є посилення далекобійних можливостей України. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Вже стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

До того ж США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Сполучені Штати Америки Зустріч Рамштайн
NEWS
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
Били балістикою. В Павлограді вже понад 50 постраждалих після атаки РФ
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ