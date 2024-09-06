Отвоевание всей территории - все еще цель Украины, - генерал США

Отвоевание всей территории, которую захватили российские оккупанты, все еще остается целью Украины в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна во время заседания "Рамштайна".

"О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель. Но вопрос - как поддержать ВСУ в краткосрочной перспективе для достижения целей, которые они ставят перед собой", - отметил американский генерал.

Браун подчеркнул, что одна из целей США - позволить Украине защищать себя, и чтобы она оставалась суверенным и независимым государством.

"Раммштайн-24"

Сегодня, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В этот раз он проходит в очном формате на авиационной базе "Рамштайн" в Германии. На заседании присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, в фокусе на сегодняшнем заседании обеспечения Украины системами противовоздушной обороны и ракетами к ним.

Среди приоритетов Украины также артиллерийские боеприпасы и техника для украинских бригад. Умеров добавил, что также важно усиление дальнобойных возможностей Украины. В частности, посредством поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.

Уже стало известно, что Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 года. Также Берлин с другими партнерами предоставит украинским войскам еще 77 танков Leopard 1A5.

К тому же США сегодня объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 250 миллионов долларов.

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