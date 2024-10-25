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Відверта дезінформація. Сирський відповів Путіну щодо "оточення" ЗСУ в Курській області

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заява російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито "оточення" Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області є відвертою дезінформацією. Від початку операції Сил оборони Російська Федерація (РФ) безповоротно втратила тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

Як відзначив Сирський, слова Путіна є відвертою дезінформацією, яка не відображає реальну ситуацію. Водночас Сили оборони продовжують активні дії на Курському напрямку й вже третій місяць поспіль знищують бойовий потенціал ворога. 

"Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці", - додав він. 

З 8 серпня, від початку операції на території Курської області, російська армія втратила на цій ділянці 17819 військових, серед яких: 

  • 6662 - безповоротні; 
  • 10446 - санітарні; 
  • 711 були взяти у полон. 

Зокрема втрати росіян в озброєнні та військовій техніці склали: 

  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

Заяви Путіна під час саміту БРІКС 

Під час останнього саміту БРІКС Путін стверджував про нібито "успіхи" російських військових на лінії зіткнення в рамках так званої "спецоперації" й "оточення", а також "втрати" українських військ у Курській області.

Диктатор звинуватив Україну в нібито небажанні вести переговори, заявляючи, що "м'яч - на боці Києва". Крім того, він висловив незадоволення щодо розширення НАТО та утримання напруги між Альянсом і Росією.

Тим часом, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що диктатор Путін "прагне постійного припинення вогню"

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський