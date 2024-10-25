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Откровенная дезинформация. Сырский ответил Путину об "окружении" ВСУ в Курской области

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация (РФ) безвозвратно потеряла тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как отметил Сырский, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал врага. 

"Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - добавил он. 

С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых: 

  • 6662 - безвозвратные; 
  • 10446 - санитарные; 
  • 711 были взяты в плен. 

В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили: 

  • 45 танков;
  • 256 боевых бронированных машин;
  • 565 единиц автомобильной техники;
  • 99 артиллерийских систем;
  • 5 реактивных систем залпового огня.

Заявления Путина во время саммита БРИКС

Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы "успехах" российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой "спецоперации" и "окружении", а также "потерях" украинских войск в Курской области.

Диктатор обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры, заявляя, что "мяч - на стороне Киева". Кроме того, он выразил недовольство относительно расширения НАТО и удержания напряжения между Альянсом и Россией.

Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диктатор Путин "стремится к постоянному прекращению огня".

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский