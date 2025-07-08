Відтермінування CBAM - шанс зберегти експорт і запустити декарбонізацію, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з декарбонізації Ольгу Євстігнєєву.

За її словами, CBAM - не просто технічне регулювання, а питання економічного виживання багатьох українських галузей.

"CBAM, тобто Carbon Border Adjustment Mechanism - насправді, це річ, попри те, що вона мало відома, але вона впливає багато на кого, фактично на кожного з нас", - підкреслила експертка.

CBAM передбачає, що країни, які хочуть зберегти доступ до європейського ринку, мають впроваджувати жорсткі кліматичні політики або платити прикордонне мито за вуглецевоємну продукцію. Україна, де структура економіки залишається енерго- та вуглецеємною, у такій ситуації опиняється в особливо вразливому становищі.

"Ті країни, і Україна серед них, хто розглядає Європейський Союз своїм торговим партнером, має, скажімо так, запроваджувати кліматичні політики і за значною більшою ставкою оподатковувати вуглецевоємні товари. Це знову ж таки електроенергетика, це алюміній, це добрива, це металургія - тобто ті товари, в яких українські ВВП формувалися і, дай Боже, формується в досить достатніх великих кількостях", - наголосила Євстігнєєва.

На думку експерта, без відтермінування CBAM українські товари ризикують втратити конкурентоспроможність на європейському ринку через їхню високу вуглецеву насиченість і відсутність достатніх внутрішніх компенсаційних механізмів.

"Це означає, що вартість нашого експорту буде зростати. Чому це не ок для українського бізнесу? Тому що їхні товари стають дорожчими і вони можуть втрачати конкурентоспроможність на інших ринках", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що лише відтермінування має бути шансом для країни.

"Ми не будемо гаяти час. Ми маємо запроваджувати наші внутрішні політики по оподаткуванню вуглецю для того, щоб формувати бюджет, який ми потім будемо спрямовувати в той же самий бізнес і запроваджувати нові чисті технології».

Раніше експерт з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев заявив, що українська промисловість не зможе вчасно адаптуватися до запровадження вуглецевого мита ЄС (CBAM).