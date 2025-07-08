Отсрочка CBAM - шанс сохранить экспорт и запустить декарбонизацию, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по декарбонизации Ольгу Евстигнееву.

По ее словам, CBAM - не просто техническое регулирование, а вопрос экономического выживания многих украинских отраслей.

"CBAM, то есть Carbon Border Adjustment Mechanism - на самом деле, это вещь, несмотря на то, что она мало известна, но она влияет на многих, фактически на каждого из нас", - подчеркнула эксперт.

CBAM предусматривает, что страны, которые хотят сохранить доступ к европейскому рынку, должны внедрять жесткие климатические политики или платить пограничную пошлину за углеродоемкую продукцию. Украина, где структура экономики остается энерго- и углеродоемкой, в такой ситуации оказывается в особенно уязвимом положении.

"Те страны, и Украина среди них, кто рассматривает Европейский Союз своим торговым партнером, должны, скажем так, вводить климатические политики и по значительно большей ставке облагать налогами углеродоемкие товары. Это опять же электроэнергетика, это алюминий, это удобрения, это металлургия - то есть те товары, в которых украинские ВВП формировались и, дай Бог, формируется в достаточно достаточных больших количествах", - подчеркнула Евстигнеева.

По мнению эксперта, без отсрочки CBAM украинские товары рискуют потерять конкурентоспособность на европейском рынке из-за их высокой углеродной насыщенности и отсутствия достаточных внутренних компенсационных механизмов.

"Это означает, что стоимость нашего экспорта будет расти. Почему это не ок для украинского бизнеса? Потому что их товары становятся дороже и они могут терять конкурентоспособность на других рынках", - отметила она.

Она также подчеркнула, что только отсрочка должна быть шансом для страны.

"Мы не будем терять время. Мы должны вводить наши внутренние политики по налогообложению углерода для того, чтобы формировать бюджет, который мы потом будем направлять в тот же самый бизнес и вводить новые чистые технологии".

Ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что украинская промышленность не сможет вовремя адаптироваться к введению углеродной пошлины ЕС (CBAM).