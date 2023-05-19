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Відсутність руху щодо членства України в НАТО для нас є неприйнятним, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Від саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує "чіткого кроку у напрямку членства". Відсутність жодного руху щодо вступу нашої країни в Альянс є неприйнятним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з главою МЗС Португалії Жоао Кравіньо, повідомляє РБК-Україна.

"Що ми очікуємо від саміту у Вільнюсі? Це значний крок у напрямі членства. Ми всі розуміємо, що НАТО - це не інструмент для закінчення війни, НАТО - це інструмент для запобігання подальшим війнам. Але що є неприйнятним - це коли взагалі не відбувається жодного руху щодо членства України (у НАТО, - ред.)", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що від саміту у Вільнюсі Україна очікує "чіткого кроку у напрямку членства", але саме членство в НАТО, очевидно, відбудеться пізніше.

Нагадаємо, Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війну. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.

До того ж Україна очікує, що НАТО запропонує чіткий алгоритм руху до вступу в Альянс.

А також на найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу.

Варто зазначити, що всі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу.

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