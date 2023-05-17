На найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі терміни вступу до альянсу, - Палатний

На найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. "Випробувальний термін" наша країна вже пройшла, про що свідчить цифра у 200 000 знищених ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Української команди" Артура Палатного у Facebook .

"200 000 ворогів грузом 200. Україна на найближчому саміті НАТО має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. Україна вже пройшла "випробувальний термін" для вступу в НАТО, заплатила та платить у цей момент дуже високу ціну, знищуючи росію на полі бою. Сьогоднішня цифра вбитих російських вояк - яскраве тому підтвердження", - заявив Палатний.

Керівник "Української команди" наголосив, що увесь світ вже зрозумів: для путінського режиму багатотисячні втрати не є аргументом припинення війни. Тому міцні Збройні сили України - найголовніша запорука безпеки європейського континенту та стабільності у світі.

"Доки є потік зеків та чмобіків, путін буде намагатися продовжувати війну. Тому для звільнення української землі ми маємо розбити та знищити путінське військо. росія та росіяни на багато поколінь мають боятися глянути в бік України. А тим більше знову наважитися на війну проти нашої країни. Тому Україна має отримати безмежну військову допомогу від наших партнерів. Сучасна західна військова авіація, далекобійні ракети, ще більше сучасних комплексів ППО/ПРО, сучасний флот - це саме та необхідна інвестиція у безпеку України та світу", - підкреслив Палатний.

Нагадаємо, за даними на ранок середи, 17 травня, українські військові ліквідували за добу 610 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 200 тисяч військових - 200 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили дев'ять танків та 16 БПЛА.