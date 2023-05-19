Отсутствие движения по членству Украины в НАТО для нас неприемлемо, - Кулеба

От саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидает "четкого шага в направлении членства". Отсутствие любого движения по вступлению нашей страны в Альянс неприемлемо.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Португалии Жоао Кравиньо, сообщает РБК-Украина.