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Отсутствие движения по членству Украины в НАТО для нас неприемлемо, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

От саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидает "четкого шага в направлении членства". Отсутствие любого движения по вступлению нашей страны в Альянс неприемлемо.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Португалии Жоао Кравиньо, сообщает РБК-Украина.

"Что мы ожидаем от саммита в Вильнюсе? Это значительный шаг в направлении членства. Мы все понимаем, что НАТО - это не инструмент для окончания войны, НАТО - это инструмент для предотвращения дальнейших войн. Но что является неприемлемым - это когда вообще не происходит никакого движения в плане членства Украины (в НАТО, - ред.)", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что от саммита в Вильнюсе Украина ожидает "четкого шага в направлении членства", но само членство в НАТО, очевидно, состоится позже.

Напомним, Украина сможет присоединиться к НАТО после победы в войне. Однако сейчас Украина хочет получить от Альянса приглашение на вступление.

К тому же, Украина ожидает, что НАТО предложит четкий алгоритм движения к вступлению в Альянс.

А также на ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления.

Следует отметить, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба