Відсутність роботи та мародерство росіян: глава Сєвєродонецька про ситуацію в місті

Росіяни у Сєвєродонецьку (Луганська область) активно мародерять у вцілілих квартирах та не відновлюють електропостачання після погіршення погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
"Вахтовим методом в місто приїздять робітники з РФ, які займаються поспішними показовими ремонтами у вцілілих будинках та мародерять квартири місцевим жителям", - йдеться у заяві.
Стрюк розповів, що окупаційна влада лише частково відновила електропостачання, яке зникло після березневої негоди.
За його словами, для місцевих жителів роботи фактично немає. В магазинах продаються здебільшого товари виробництва РФ. А декларованого окупантами ще влітку відновлення промисловості так і не відбулося.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали значної шкоди житловому фонду Сєвєродонецька (Луганська область). Тепер пошкоджені багатоповерхівки падають цілими під’їздами.
Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.
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