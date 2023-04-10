Відсутність роботи та мародерство росіян: глава Сєвєродонецька про ситуацію в місті

"Вахтовим методом в місто приїздять робітники з РФ, які займаються поспішними показовими ремонтами у вцілілих будинках та мародерять квартири місцевим жителям", - йдеться у заяві.

Стрюк розповів, що окупаційна влада лише частково відновила електропостачання, яке зникло після березневої негоди.

За його словами, для місцевих жителів роботи фактично немає. В магазинах продаються здебільшого товари виробництва РФ. А декларованого окупантами ще влітку відновлення промисловості так і не відбулося.