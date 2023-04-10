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Відсутність роботи та мародерство росіян: глава Сєвєродонецька про ситуацію в місті

Фото: глава Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Сєвєродонецьку (Луганська область) активно мародерять у вцілілих квартирах та не відновлюють електропостачання після погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Вахтовим методом в місто приїздять робітники з РФ, які займаються поспішними показовими ремонтами у вцілілих будинках та мародерять квартири місцевим жителям", - йдеться у заяві.

Стрюк розповів, що окупаційна влада лише частково відновила електропостачання, яке зникло після березневої негоди.

За його словами, для місцевих жителів роботи фактично немає. В магазинах продаються здебільшого товари виробництва РФ. А декларованого окупантами ще влітку відновлення промисловості так і не відбулося.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали значної шкоди житловому фонду Сєвєродонецька (Луганська область). Тепер пошкоджені багатоповерхівки падають цілими під’їздами.

Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

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