РФ у Сєвєродонецьку не відновлює систему каналізації, стоки забруднюють Сіверський Донець
Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
"Окупаційна "адміністрація" створює умови для проживання виключно для себе та свого оточення", - йдеться у заяві.
Зазначається, що джерелами отримання доходу в місті є стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники для місцевих людей не запропонували. Наразі у громаді проживає до 15 тисяч людей.
"Система каналізації в Сєвєродонецьку не працює. Стоки механічним потоком забруднюють Сіверський Донець", - сказав Стрюк.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.
Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області.
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