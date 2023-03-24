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РФ у Сєвєродонецьку не відновлює систему каналізації, стоки забруднюють Сіверський Донець

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 24 березня 2023 20:38
РФ у Сєвєродонецьку не відновлює систему каналізації, стоки забруднюють Сіверський Донець Фото: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Окупаційна "адміністрація" створює умови для проживання виключно для себе та свого оточення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що джерелами отримання доходу в місті є стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники для місцевих людей не запропонували. Наразі у громаді проживає до 15 тисяч людей.

"Система каналізації в Сєвєродонецьку не працює. Стоки механічним потоком забруднюють Сіверський Донець", - сказав Стрюк.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області.

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