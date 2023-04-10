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Отсутствие работы и мародерство россиян: глава Северодонецка о ситуации в городе

Фото: глава Северодонецка Александр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Северодонецке (Луганская область) активно мародерят в уцелевших квартирах и не возобновляют электроснабжение после ухудшения погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.

"Вахтовым методом в город приезжают рабочие из РФ, которые занимаются поспешными показательными ремонтами в уцелевших домах и мародерят квартиры местным жителям", - говорится в заявлении.

Стрюк рассказал, что оккупационные власти частично восстановили электроснабжение, которое исчезло после мартовской непогоды.

По его словам, для местных жителей работы практически нет. В магазинах продаются в основном товары производства РФ. А декларируемое оккупантами еще летом восстановление промышленности так и не произошло.

Напомним, что российские оккупанты нанесли значительный ущерб жилому фонду Северодонецка (Луганская область). Теперь поврежденные многоэтажки падают целыми подъездами.

Российские оккупанты в Северодонецке (Луганская область) не восстановили систему канализации, она загрязняет окружающие водоемы.

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