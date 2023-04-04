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Через обстріли РФ у Сєвєродонецьку пошкоджені багатоповерхівки падають під’їздами, - МВА

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Сєвєродонецьк, Вівторок 04 квітня 2023 16:30
Через обстріли РФ у Сєвєродонецьку пошкоджені багатоповерхівки падають під’їздами, - МВА Фото: Через обстріли РФ у Сєвєродонецьку пошкоджені багатоповерхівки падають під’їздами (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти завдали значної шкоди житловому фонду Сєвєродонецька (Луганська область). Тепер пошкоджені багатоповерхівки падають цілими під’їздами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка.

"Жителям Сєвєродонецька доводиться виживати ще в більш гірших умовах - в місті зникли комунальні послуги навіть там, де вони були", - йдеться у заяві.

За словами Стрюка, із часом проявляються наслідки руйнувань, які завдали росіяни при штурмі міста. Пошкоджені будинки падають під’їздами, особливо це стосується панельних багатоповерхівок.

"В квартири, які вціліли та мають непоганий ремонт, заселяють колаборантів з Рубіжного та Кремінної", - сказав глава Сєвєродонецька.

Також він підтвердив інформацію, що важкі бої зараз точаться в районі Кремінної.

Нагадаємо, що російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.

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