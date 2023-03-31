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Відсутнє командування та постачання. Окупант поскаржився на ситуацію на фронті (перехоплення)

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Росія, П'ятниця 31 березня 2023 19:05
Відсутнє командування та постачання. Окупант поскаржився на ситуацію на фронті (перехоплення) Фото: окупант поскаржився на ситуацію на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування і постачання озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

Він розповів, що у його взводу відсутнє командування, тому військові нікого не слухають. За його словами на фронті відбувається ротація, і тільки це допомагає отримати хоча б якесь озброєння.

Росіянин розповів, що один з полків було вивезено назад у Росію, і це дозволило йому і його товаришам забрати собі їх озброєння та форму.

"Нас нічим не забезпечують, Вони з'їжджають, то нам віддали форму, кулемет, гранати", - говорить він.

Окрім цього наступ на фронті ведуть лише вагнерівці. Однак серед них багато втрат і вони майже не мають успіху.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських строковиків, які підпишуть контракти на проходження служби, ймовірно, відправлять воювати проти України у серпні.

Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

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