Відсутнє командування та постачання. Окупант поскаржився на ситуацію на фронті (перехоплення)
Російський окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування і постачання озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.
Він розповів, що у його взводу відсутнє командування, тому військові нікого не слухають. За його словами на фронті відбувається ротація, і тільки це допомагає отримати хоча б якесь озброєння.
Росіянин розповів, що один з полків було вивезено назад у Росію, і це дозволило йому і його товаришам забрати собі їх озброєння та форму.
"Нас нічим не забезпечують, Вони з'їжджають, то нам віддали форму, кулемет, гранати", - говорить він.
Окрім цього наступ на фронті ведуть лише вагнерівці. Однак серед них багато втрат і вони майже не мають успіху.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських строковиків, які підпишуть контракти на проходження служби, ймовірно, відправлять воювати проти України у серпні.
Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.
До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.
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