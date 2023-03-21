ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російським строковикам, які підпишуть контракти, прогнозують "відрядження" в Україну у серпні

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 18:34
Російським строковикам, які підпишуть контракти, прогнозують "відрядження" в Україну у серпні Ілюстративне фото: російським строковикам, які підпишуть контракти, прогнозують "відрядження" в Україну у серпні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російських строковиків, які підпишуть контракти на проходження служби, ймовірно, відправлять воювати проти України у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Росія не відмовляється від загарбницької війни попри численні жертви та постійно вживає заходи для поповнення втрат живої сили.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, в НАТО заявляли, що Росія щодня втрачає до 1500 військових під час поточного наступу.

До того ж, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зазначив, що РФ втратила під Бахмутом до 30 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
NEWS
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі