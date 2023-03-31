Отсутствует командование и снабжение. Оккупант пожаловался на ситуацию на фронте (перехват)

Российский оккупант в телефонном разговоре с женой рассказал об отсутствии командования и снабжении вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

Он рассказал, что у его взвода отсутствует командование, поэтому военные никого не слушают. По его словам, на фронте происходит ротация, и только это помогает получить хотя бы какое-то вооружение.

Россиянин рассказал, что один из полков был вывезен обратно в Россию, что позволило ему и его товарищам забрать себе их вооружение и форму.

"Нас ничем не обеспечивают, они уезжают, так нам отдали форму, пулемет, гранаты", - говорит он.

Кроме того, наступление на фронте ведут только вагнеровцы. Однако среди них много потерь и они почти не увенчаются успехом.