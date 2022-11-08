Відступають чи ні? Що відбувається навколо Херсона

Попри "хаотичність" руху сил російських загарбників на цій ділянці, лінія зіткнення за останні тижні майже не рухається.

Паралельно можна спостерігати чимало інформації та сигналів про те, що окупанти готуються відступати за Дніпро на лівий бік. Російське командування прогнозує "непрості рішення", а гауляйтери оголошують евакуацію.

На правобережжі Херсонської області, як і раніше, залишається близько 22 БТГр російських сил. Їхня кількість не скорочується, що може вказувати на ротацію. При цьому для того, щоб убезпечити пересування окупаційних військ від ударів ЗСУ, агресор за традицією вирішив прикритись евакуацією цивільних.

Як звертає увагу військовий експерт, полковник Роман Світан, загарбники виводять частину російських так званих важких військ (з технікою, САУ, які швидко втекти не зможуть).

"На їхнє місце з лівого берега заводять приблизно таку ж кількість стрілецьких з'єднань, мобілізованих - це військовослужбовці з автоматом та кількома ріжками до цього автомата", - сказав він.

У них буде два завдання: триматися скільки можливо, або якщо це не вийде, то швидко тікати, що під силу стрілецьким підрозділам, зазначив співрозмовник.

Там також залишаються ворожі повітряно-десантні війська, у яких по штату є бронетранспортери, що плавають, і за допомогою такої техніки вони можуть форсувати Дніпро за 10-15 хвилин, додає Світан.

Експерт також звернув увагу, що окупанти вивозять усіх російських медиків, обладнання та медикаменти - як своє, так і накрадене.

"Під час контрнаступу чи потужної оборони будуть сотні або навіть тисячі поранених російських окупантів. Як їх лікуватимуть у таких умовах? Транспортувати їх на лівий берег буде проблематично. Або вони не цінують життя поранених, або вони не планують тримати оборону настільки довго, щоби поранених було так багато", - звернув увагу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Крім того, інтервенти переміщують на лівий берег Дніпра свою артилерію. А без неї російська армія не зможе вести ані наступальних дій, ані оборони, уточнює експерт. Таким чином, виходить, що підрозділи на правобережжі Херсонської області залишаються без головної підтримки.

"Адже з лівого берега неможливо надавати глибоку підтримку артилерією. У Херсоні вони імітують якусь підготовку до вуличних боїв. Хоча росіяни в міських боях не професіонали. Тому якщо вони артилерією не рівняють місто із землею, вони не мають успіху - це в наступі", - зазначив Коваленко.

Так, каже фахівець, у Херсоні російські війська мають оборону, і, очевидно, не буде підтримки артилерії.

Якщо скласти всі події та чинники разом, схоже, що загарбники справді не збираються щосили триматися за правобережжя Херсонської області. При цьому агресор налаштований стримувати просування ЗСУ.

Також зауважується, що ускладнена логістика та постійні вогневі удари поки що не стали тими аргументами, які б змусили війська РФ вже зараз тікати та здавати Херсон. Проте визволення міста є лише питанням недовгого часу.

Так, російська пропаганда вже готує внутрішню аудиторію до того, що їм рано чи пізно доведеться залишати правобережжя.