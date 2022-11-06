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Його більше здають, аніж утримують. Окупант розповів про відступ під Херсоном, - ГУР

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 18:38
Його більше здають, аніж утримують. Окупант розповів про відступ під Херсоном, - ГУР Фото: окупант розповів про відступ у Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець так званої "ДНР" розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Думаю, звідси скоро звалюватимемо. Ну, по ходу, росіяни всі здаватимуть цю справу. Сьогодні ми БК палили - все БК згоріло. Вони теж там БК палять. Все горіло, стріляло. Коротше, всі знищують боєприпаси. Росіяни кричать, що Херсон треба утримати по-любому. Вони його більше здають, ніж утримує", - йдеться у радіоперехопленні.

За його словами, останнім часом війська противника здали 100-150 км залежно від напрямку.

Раніше стало відомо, що між військовими Росії, яких перекинули до Білорусі, та білоруськими солдатами спостерігається велика кількість етнічних конфліктів.

Також ми писали, що до Білорусі прибувають близько 9 тисяч солдатів Росії в рамках спільного розгортання військ двох країн.

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