Отступают или нет? Что происходит вокруг Херсона

Несмотря на "хаотичность" движения сил российских захватчиков на этом участке, линия соприкосновения за последние недели почти не двигается.

Параллельно можно наблюдать множество информации и сигналов о том, что оккупанты готовятся отступать за Днепр на левую сторону. Российское командование прогнозирует "непростые решения", а гауляйтеры объявляют эвакуацию.

На правобережье Херсонской области по-прежнему остается около 22 БТГр российских сил. Их количество не сокращается, что может указывать на ротацию. При этом для того, чтобы обезопасить передвижение оккупационных войск от ударов ВСУ, агрессор по традиции решил прикрыться эвакуацией гражданских.

Как обращает внимание военный эксперт, полковник Роман Свитан, захватчики выводят часть российских так называемых тяжелых войск (с техникой, САУ, которые быстро убежать не смогут).

"На их место с левого берега заводят примерно такое же количество стрелковых соединений, мобилизованных - это военнослужащие с автоматом и несколькими рожками к этому автомату", - сказал он.

У них будет две задачи: держаться сколько возможно, или, если это не получится, то быстро убегать, что под силу стрелковым подразделениям, отметил собеседник.

Там также остаются вражеские воздушно-десантные войска, у которых по штату есть плавающие бронетранспортеры, и с помощью такой техники они могут форсировать Днепр за 10-15 минут, добавляет Свитан.

Эксперт также обратил внимание, что оккупанты вывозят всех российских медиков, оборудование и медикаменты - как свое, так и наворованное.

"Во время контрнаступления или мощной обороны будут сотни или даже тысячи раненых российских оккупантов. Как их будут лечить в таких условиях? Транспортировать их на левый берег будет проблематично. Либо они не ценят жизнь раненых, либо они не планируют держать оборону настолько долго, чтобы раненых было так много", - обратил внимание военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Кроме того, интервенты перемещают на левый берег Днепра свою артиллерию. А без нее российская армии не сможет вести ни наступательные действия, ни оборону, уточняет эксперт. Таким образом получается, что подразделения на правобережье Херсонской области остаются без главной поддержки.

"Ведь с левого берега невозможно оказывать глубокую поддержку артиллерией. В Херсоне они имитируют некую подготовку к уличным боям. Хотя россияне в городских боях не профессионалы. Поэтому если они артиллерией не ровняют город с землей, у них нет успеха - это в наступлении", - отметил Коваленко.

Так, говорит специалист, в Херсоне у российских войск будет оборона, и, очевидно, не будет поддержки артиллерии.

Если сложить все события и факторы вместе, похоже, что захватчики, действительно, не собираются изо всех сил держаться за правобережье Херсонской области. При этом агрессор настроен сдерживать продвижение ВСУ.

Также отмечается, что усложненная логистика и постоянные огневые удары пока еще не стали теми аргументами, которые бы заставили войска РФ уже сейчас бежать и сдавать Херсон. Но освобождение города является лишь вопросом недолгого времени.

Так, российская пропаганда уже готовит внутреннюю аудиторию к тому, что им в какой-то момент придется покидать правобережье.