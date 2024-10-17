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Відстрочок не буде. У "Резерв+" стався збій: що відомо

Фото: додаток "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

У додатку "Резерв+" 17 жовтня стався збій, через який у деяких користувачів з'явився напис про те, що їм надана "відстрочка до завершення мобілізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Вона зазначила, що через інтенсивну підготовку до нового оновлення додатку, у ньому виник так званий "баг".

Саме через це деякі користувачі побачили інформацію про те, що їм нібито "надана відстрочка до завершення мобілізації".

"Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну", - повідомила Черногоренко.

Вона також вибачилась за тимчасові незручності.

"Важливо: даний випадок стосується лише відображення вашого статусу. Дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались", - пояснила вона.

Також Черногоренко зазначила, що команда, яка працює над додатком, вже виправила цей "баг". Вона порадила скористатися електронним документом протягом години.

"Щоб побачити свій актуальний статус, натисніть три крапки і потім "Оновити документ". Дякуємо, що швидко сигналізуєте і повідомляєте нас про це", - додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Про нові функції у додатку "Резерв"+ раніше повідомляли у Міністерстві оборони України. Вони стосуються онлайн-рекрутингу та оформлення деяких видів відстрочки для чоловіків призовного віку.

Також у додатку вже з'явилися декілька додаткових функцій: відображення бронювання як окремого виду відстрочки (згідно з чинними законами). У ньому також можна перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нагадаємо, що у систему "Оберіг" дані про військовозобов'язаних українців, яким ще не виповнилося 25 років, заносяться автоматично.

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Мобілізація в Україні