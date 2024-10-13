В застосунку "Резерв+" скоро з'являться нові функції, - Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+", розробленому Міністерством оборони України, планують додати нові функції. З'являться сервіси щодо онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

Чиновниця зазначила, що відповідні функції планують запустити у "Резерві+" незабаром.

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг", - йдеться в публікації представниці Міноборони.

Вона також показала в мережі скрін, як може виглядати в застосунку оформлення "бронювання" від мобілізації.

У застосунку "Резерв+" запустять сервіс по оформленню відстрочки (фото: скрін facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Застосунок "Резерв+" та функції

Нагадаємо, Міноборони запустило цього року електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+". Випуск відбувся 18 травня 2024 року для Android i iOS.

Застосунок дає змогу:

оновити свої військово-облікові дані;

створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

Нещодавно у жовтні у застосунку "Резерв+" відбулися планові оновлення, й додались декілька додаткових функцій: відображення бронювання як окремого виду відстрочки (згідно з чинними законами).

Також в оновленій версії було додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів. У застосунку додано можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Додамо, раніше заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко розповіла, що відомство працює над розширенням функціоналу застосунку.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, про нові правила, як зміниться мобілізація в Україні та чи буде "економічна бронь", можна прочитати в нашому окремому матеріалі.