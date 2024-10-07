В Україні вийшла нова версія застосунку "Резерв+": що змінилось

У застосунку "Резерв+" відбулися планові оновлення. Там додались декілька додаткових функцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок.

У новій версії застосунку бронювання тепер буде відображатись як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).

Також було додано функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів. У застосунку додано можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Варто зауважити, що нова версія вже доступна користувачам iOS. На Android оновлення вийде найближчим часом.

"Резерв+"

У цьому році Міноборони запустило електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Завдяки застосунку можна:

оновити свої облікові дані;

створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко, відомство працює над розширенням функціоналу застосунку.

Детальніше про функції та можливості застосунку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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