ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без ТЦК. В Україні дані вйськовозобов'язаних до 25 років вноситимуть в "Оберіг" автоматично

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 11:38
UA EN RU
Без ТЦК. В Україні дані вйськовозобов'язаних до 25 років вноситимуть в "Оберіг" автоматично Фото: чоловіки до 25 років зможуть оновлювати дані без походу до ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Військовозобов'язані чоловіки відом до 25 років зможуть оновлювати дані без походу до ТЦК. При оформленні паспортів дані до реєстру "Оберіг" вноситимуть автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецький обласний ТЦК.

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє автоматизувати процес обліку призовників, військовослужбовців та резервістів. Згідно з новими правилами, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть автоматично ставати на облік, без необхідності відвідувати ТЦК та проходити медкомісію.

Для актуалізації даних про чоловіків віком від 16 до 60 років будуть використовуватися реєстри Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить виключити випадки, коли повістки надсилаються особам, які померли, ув'язнені або мають помилки в персональних даних.

Тепер чоловіки віком від 16 до 25 років, які подають заявку на отримання паспорта, автоматично заноситимуться до реєстру "Оберіг" без необхідності проходити військово-лікарську комісію. Це нововведення торкнеться також тих, хто мешкає за кордоном.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які мешкають за кордоном, актуальність їх військових документів перевірятиметься при взаємодії з Державною міграційною службою.

Крім того, молоді люди до 25 років, у тому числі ті, хто живе за кордоном, будуть зараховуватись на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує розширити функціонал мобільного додатку "Резерв+". Найближчим часом у ньому з'являться сервіси для онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки від служби для чоловіків призовного віку.

Детальніше про правила мобілізації в Україні та основні зміни з жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом