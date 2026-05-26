Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців

16:39 26.05.2026 Вт
3 хв
У разі помилки під час оформлення не варто звертатися до ТЦК
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Бронювання від мобілізації у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)

У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.

Головне:

  • Нове розширення: У застосунку "Резерв+" додали функцію оформлення автоматичної відстрочки від мобілізації для науковців.
  • Хто у списку: Послуга доступна науковим працівникам університетів та наукових установ, а також співробітникам апаратів і Президії НАН України.
  • Критерії перевірки: Відстрочку погодять автоматично, якщо людина працює за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки, а дані про це внесені до бази ЄДЕБО.
  • Процес оформлення: У застосунку потрібно обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та надіслати електронний запит.
  • Алгоритм при відмові: У разі помилки в системі Міноборони просить не йти до ТЦК, а звернутися до відділу кадрів свого закладу для оновлення інформації в ЄДЕБО.

Хто тепер може отримати відстрочку онлайн

У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:

  • наукових працівників закладів вищої освіти;
  • співробітників наукових установ;
  • працівників Президії НАН України та національних галузевих академій наук;
  • працівників апаратів цих установ.

Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Які умови потрібно виконати

Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Зокрема система перевірятиме:

  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою;
  • наявність посади у переліку наукових.

Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.

Як оформити відстрочку у "Резерв+"

У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:

  • авторизуватися у застосунку "Резерв+";
  • обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці";
  • подати запит та дочекатися результату перевірки.

Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.

Що робити у разі відмови

У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.

Найперше потрібно зв’язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.

Раніше РБК-Україна писало, що статус оперативного резерву не позбавляє українців права на бронювання чи відстрочку від мобілізації, якщо для цього є законні підстави. Резерв формують із людей із військовим досвідом, а відстрочка та перебування в резерві можуть існувати одночасно. Водночас на практиці ТЦК можуть відмовляти у бронюванні окремим резервістам із дефіцитними спеціальностями.

Також ми розповідали, для кого автоматично продовжиться відстрочка від мобілізації.

