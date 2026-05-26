Відстрочку у "Резерв+" зможе оформити ще одна категорія українців

У застосунку "Резерв+" розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Відтепер така можливість доступна для науковців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Головне:
У Міноборони пояснили, що нова послуга доступна для:
Також відстрочка у "Резерв+" і надалі доступна для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Для автоматичного оформлення відстрочки дані людини мають бути актуальними у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Зокрема система перевірятиме:
Крім того, навчальний заклад або наукова установа повинні бути підтверджені у ЄДЕБО як такі, що займаються науковою діяльністю та пройшли державну атестацію.
У Міноборони зазначають, що послуга працює повністю автоматично. Для подачі заявки потрібно:
Якщо всі дані у державних реєстрах актуальні, відстрочку оформлять автоматично.
У Міноборони радять у разі помилки не поспішати звертатися до ТЦК.
Найперше потрібно зв’язатися з роботодавцем або кадровою службою, оскільки причиною відмови можуть бути застарілі або некоректні дані у ЄДЕБО.
