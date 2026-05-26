Отсрочку в "Резерв+" сможет оформить еще одна категория украинцев

В приложении "Резерв+" расширили перечень граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Отныне такая возможность доступна для ученых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны объяснили, что новая услуга доступна для:
Также отсрочка в "Резерв+" и в дальнейшем доступна для научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.
Для автоматического оформления отсрочки данные человека должны быть актуальными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
В частности система будет проверять:
Кроме того, учебное заведение или научное учреждение должны быть подтверждены в ЕГЭБО как занимающиеся научной деятельностью и прошедшие государственную аттестацию.
В Минобороны отмечают, что услуга работает полностью автоматически. Для подачи заявки нужно:
Если все данные в государственных реестрах актуальны, отсрочку оформят автоматически.
В Минобороны советуют в случае ошибки не спешить обращаться в ТЦК.
В первую очередь нужно связаться с работодателем или кадровой службой, поскольку причиной отказа могут быть устаревшие или некорректные данные в ЕГЭБО.
Ранее РБК-Украина писало, что статус оперативного резерва не лишает украинцев права на бронирование или отсрочку от мобилизации, если для этого есть законные основания. Резерв формируют из людей с военным опытом, а отсрочка и пребывание в резерве могут существовать одновременно. В то же время на практике ТЦК могут отказывать в бронировании отдельным резервистам с дефицитными специальностями.
