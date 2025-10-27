Паперових відстрочок з 1 листопада не буде? Що робити, якщо немає "Резерву" чи смартфона

Якщо людина не користується "Резервом" і не має смартфона, але має паперові документи для відстрочки, до 31 жовтня потрібно звернутися до ТЦК, а після цього - до ЦНАПу, де документ можна буде отримати у паперовому вигляді.

Відмова від паперових відстрочок: як працюватиме електронний документ

З 1 листопада для військовозобов’язаних відмовляються від паперових відстрочок із мокрою печаткою. У зв'язку з цим Банік зробив пояснення, як працюватиме електронний документ із QR-кодом.

"Ті, у кого є "Резерв", знають, що цей документ містить QR-код. Так само ти можеш через "Резерв" або портал "Дія" завантажити цей документ - він уже є з QR-кодом, нічого не змінюється. Єдина ключова зміна - коли ти маєш відстрочку, то з 1 листопада окремий паперовий документ із мокрою печаткою видавати не будуть, - зазначив представник Міноборони.

За його словами, замість паперових відстрочок тепер використовуватиметься військово-обліковий документ, який доступний у "Резерві" або на порталі "Дія". У ньому, як і раніше, є поле, де вказано, до якого числа і на яких підставах діє відстрочка.

"Тобто ми просто спрощуємо процес, відмовляємося від дублювання паперових документів із печатками, а інформація про відстрочку залишається тією ж. Представники ТЦК уже мають досвід сканування QR-кодів без проблем", - зазначив він.

Як отримати документ без смартфона або доступу до інтернету

Для тих, хто не має смартфона або доступу до інтернету, передбачено окремий алгоритм отримання або продовження відстрочки.

Банік пояснив, що "Резерв+", як і "Дія", просто відображає дані з реєстру - не більше і не менше.

Він уточнив, що якщо людина не користується "Резервом", не має мобільного телефона, але має паперові документи, які дають право на відстрочку, він може звернутися до 31 жовтня до ТЦК, після цього - до ЦНАПу. І коли військовозобов'язаний отримає свою законну відстрочку, цей документ можна буде роздрукувати на папері.

Тобто, по суті, за його словами, це ніщо інше, як витяг із реєстру військовозобов’язаних, у якому зазначені основні дані людини, інформація про військовий облік і відстрочку.

"Наприклад, якщо я військовозобов’язаний, я можу зайти в "Резерв", завантажити цей PDF-документ, мати його на телефоні або роздрукувати. Так само можна зайти на портал "Дія" через комп’ютер, увести в пошук "військово-обліковий документ" - відкриється портал, де можна авторизуватися й завантажити документ. Якщо людина подає документи через ЦНАП, то ЦНАП роздрукує їй цей документ після отримання відстрочки", - пояснив Банік.