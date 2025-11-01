Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони
Переважна більшість відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. ТЦК тепер не приймає документи для цього.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.
За його словами, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.
"Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично - це понад 700 тисяч людей. Якщо всі дані вже є у держави в реєстрах, людині не потрібно нічого робити", - зазначив Берестовий.
За його словами, ТЦК більше не приймають заяви від громадян на відстрочку.
Тепер подати запит можна через застосунок "Резерв+", або, якщо немає технічної можливості, у будь-якому ЦНАПі.
"Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", - пояснив Берестовий.
Кому відстрочку продовжать автоматично
Якщо ви належите до однієї з наведених нижче категорій, нічого робити не потрібно - система оновить дані без вашої участі.
Автоматичне продовження отримають:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- батьки трьох і більше дітей до 18 років;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи;
- ті, хто мають чоловіка чи дружину з інвалідністю І або ІІ групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю І чи ІІ групи;
- жінки або чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо другий з подружжя служить у війську;
- студенти денної або дуальної форми навчання, докторанти;
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, нагороджених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
Зміни в бронюванні українців
З 1 листопада в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Їхня мета - спростити процес через цифровізацію, зменшити бюрократію, черги та ризики корупції.
Основні зміни передбачають автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на подання заяв у цифровому форматі та переведення паперового документообігу до ЦНАП.
Ключова новація - автоматичне продовження відстрочок для тих, чиї дані вже є в державних реєстрах або не потребують оновлення. Таким чином, людям більше не потрібно подавати заяви чи довідки й особисто звертатися до ТЦК.
Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.