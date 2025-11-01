ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони

Україна, Субота 01 листопада 2025 11:30
Ілюстративне фото: ТЦК не приймає заяву на відстрочку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Катерина Гончарова

Переважна більшість відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. ТЦК тепер не приймає документи для цього.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління інформаційних технологій Олег Берестовий.

За його словами, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.

"Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично - це понад 700 тисяч людей. Якщо всі дані вже є у держави в реєстрах, людині не потрібно нічого робити", - зазначив Берестовий.

За його словами, ТЦК більше не приймають заяви від громадян на відстрочку.
Тепер подати запит можна через застосунок "Резерв+", або, якщо немає технічної можливості, у будь-якому ЦНАПі.

"Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", - пояснив Берестовий.

Кому відстрочку продовжать автоматично

Якщо ви належите до однієї з наведених нижче категорій, нічого робити не потрібно - система оновить дані без вашої участі.

Автоматичне продовження отримають:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки трьох і більше дітей до 18 років;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • ті, хто мають чоловіка чи дружину з інвалідністю І або ІІ групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • жінки або чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо другий з подружжя служить у війську;
  • студенти денної або дуальної форми навчання, докторанти;
  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • родичі Героїв України, нагороджених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, звільнені з полону.

Зміни в бронюванні українців

З 1 листопада в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Їхня мета - спростити процес через цифровізацію, зменшити бюрократію, черги та ризики корупції.

Основні зміни передбачають автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на подання заяв у цифровому форматі та переведення паперового документообігу до ЦНАП.

Ключова новація - автоматичне продовження відстрочок для тих, чиї дані вже є в державних реєстрах або не потребують оновлення. Таким чином, людям більше не потрібно подавати заяви чи довідки й особисто звертатися до ТЦК.

Детальніше про те, що зміниться з 1 листопада для українців, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

