Відстрочка від мобілізації для неповнорідних родичів. Що змінилося і як було раніше

Верховна Рада нещодавно розширила коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.

РБК-Україна в матеріалі нижче розписало про нововведення та нагадує які норми діяли раніше.

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Як було раніше

Суть полягає в тому, що у попередньому законі про мобілізацію у статті 23 у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, було вказано, що "не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях".

Однак, до нового "мобілізаційного" закону №10449, який набув чинності 18 травня цього року, до статті 23 було внесено правку й у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали "...(неповнорідний) брат/сестра".

На практиці це означало, що якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість державою гарантовано, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку.

Своєю чергою родини загиблих військовослужбовців звернулися до народних депутатів у частині тлумачення "рідних братів/сестер" з уточнювальними поняттями "повнорідних та неповнорідних". Крім того, на сайті ОП також з'явилася петиція із відповідним закликом.

Родини закликали повернути вилучену норму зазначивши, що "відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над їхні сили".

Родини загиблих, у кого склалася така ситуація, закликали повернути попереднє формулювання ст. 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації, "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат/сестра".

Рада внесла зміни. Що це означає

Вже 21 серпня 2024 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №11391 про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. "За" віддали свої голоси 310 народних обранців.

Згідно з прийнятим документом, неповнорідні брат чи сестра (тобто особи, які мають лише спільну матір або спільного батька), чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідний документ 27 серпня відправили на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Після того як він його підпише, закон набере чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Кабмін своєю чергою зобов'язаний у десятиденний строк з дня набрання чинності документа привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом.