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Відстрочка від мобілізації: хто може отримати та які документи потрібні

Фото: Нова функція в monobank розподіл витрат серед учасників (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Відстрочка від мобілізації може бути надана з низки законних підстав. Важливо своєчасно зібрати необхідні документи на підтвердження права на неї.

Хто має право на відстрочку від мобілізації, а також які документи необхідно зібрати, щоб оформити це право - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Закони про мобілізацію передбачають низку підстав, за якими громадянин може отримати відстрочку.

Основні категорії включають:

  • Стан здоров’я: громадяни, які мають серйозні захворювання або тимчасові обмеження за станом здоров'я, можуть отримати відстрочку. Перелік хвороб, які дають право на відстрочку, затверджений урядом.

  • Освіта та навчання: студенти, які навчаються на денній формі у вищих навчальних закладах або технікумах, можуть отримати відстрочку на період навчання. Це стосується також аспірантів та докторантів.

  • Сімейні обставини: чоловіки, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, особу з інвалідністю або дружину з інвалідністю, також можуть отримати відстрочку. Враховується також наявність у сім'ї трьох або більше неповнолітніх дітей.
  • Робота в певних галузях: працівники у пріоритетних для країни сферах, таких як оборонна промисловість, медицина, освіта, сільське господарство, мають право на відстрочку. Роботодавець повинен підтвердити, що працівник зайнятий на критично важливій посаді.

Як отримати відстрочку:

  • Зберіть необхідні документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. Залежно від категорії це можуть бути медичні висновки, довідки з навчальних закладів, свідоцтва про народження дітей і довідки про інвалідність, виписки з трудової книжки або довідки з місця роботи.
  • Зверніться до військкомату із заявою про надання відстрочки. При собі потрібно мати паспорт, військовий квиток та заздалегідь підготовлені документи.
  • Проходження медичної комісії. У випадку відстрочки за станом здоров’я потрібно пройти додаткове медичне обстеження, яке зробить військкомат.
  • Отримання рішення. Після перевірки всіх документів та, за потреби, медичного висновку військкомат прийме рішення про надання відстрочки або відмову в ній.

Список документів, необхідних для оформлення відстрочки:

  • Медичний висновок  - для відстрочки за станом здоров’я.

  • Довідка з навчального закладу - для студентів, аспірантів та докторантів.

  • Свідоцтва про народження дітей та довідки про інвалідність утриманців - для отримання відстрочки за сімейними обставинами.
  • Довідка з місця роботи та виписка з трудової книжки - для працівників стратегічно важливих галузей.

 

 

 

Нагадаємо,що в Україні педагогічні працівники мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не означає, що вона надається всім і освітян не можуть призвати.

Крім,того військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні надати всі необхідні для цього документи. У такому випадку - вони не будуть служити.

Під час підготовки матеріалу використовувалися закон №3633, сайт Кабінета Міністрів України, сайт Офісу президента.

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Відстрочка