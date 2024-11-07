Відстрочка від мобілізації: хто може отримати та які документи потрібні

Нагадаємо,що в Україні педагогічні працівники мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не означає, що вона надається всім і освітян не можуть призвати.

Крім,того військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні надати всі необхідні для цього документи. У такому випадку - вони не будуть служити.

Під час підготовки матеріалу використовувалися закон №3633, сайт Кабінета Міністрів України, сайт Офісу президента.