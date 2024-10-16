ua en ru
Ср, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити

Середа 16 жовтня 2024 21:16
UA EN RU
У Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити Ілюстративне фото: у Волинському ТЦК назвали умову, за якої ті, хто має відстрочку, не будуть служити (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні надати всі необхідні для цього документи. У такому випадку - вони не будуть служити.

Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

За його словами, згідно зі статистикою - на Волині зафіксовано найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних.

"Хочу наголосити: військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, який напише заяву, надасть підтверджувальні документи, служити не буде. Головне - представити всі документи", - заявив Маруха.

Він також розповів, що у Волинській області вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через "Укрпошту".

Схеми ухилення від мобілізації

Раніше РБК-Україна писало про те, що правоохоронці піймали на хабарях керівника Хмельницького центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Вона видавала чоловікам фейкові довідки про інвалідність і отримувала за це грошову винагороду.

Також останніми днями активізувалися рейди співробітників ТЦК по громадських закладах та концертах. Зокрема, співробітники ТЦК перевіряли документи після концентру гурту "Океан Ельзи" у Києві.

Окрім цього такі рейди були зафіксовані у Черкасах, Львові, Хмельницькому, Одеси, Дніпрі та інших містах. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Відстрочка Мобілізація в Україні
NEWS
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
Стало відомо, коли відбудеться скасований "Рамштайн" на рівні лідерів
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам